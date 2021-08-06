الدورة 31 للمسابقة الوطنية للابداعات الادبية للاطفال والناشئة والشباب: نحو تعزيز ملكة الابداع لدى الفرد

أعلنت إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية عن تنظيم الدورة 31 للمسابقة الوطنية للابداعات الادبية للاطفال والناشئة والشباب في اطار برنامجها السنوي للتشجيع على المطالعة وتثمين دور المكتبات العمومية في تنمية الملكات اللغوية والذهنية والابداع لدى الفرد.





وحسب المراسلة الموجهة لمديري المكتبات الجهوية وامناء المكتبات العمومية القارة والمتنقلة بمختلف ولايات الجمهورية فستكون المسابقة صلب ورشات ونوادي الكتابة الادبية بالمكتبات العمومية التي ستشكل فضاء مناسبا للمشاركين فيها لكتابة احدى الاجناس الادبية على غرار القصة والرواية والمسرح والادب والرسالة والمذكرات والمقال بتاطير من المختصين في المجال .



وتم تحديد ثلاث مراحل للمسابقة الوطنية للابداعات الادبية للاطفال والناشئة والشباب الاولى من 01 اوت الى 31 ديسمبر 2021 ويتولى خلالها مديرو وامناء المكتبات العمومية الاعلام عن المسابقة وتشجيع رواد المكتبات على المشاركة فيها اما المرحلة الثانية فتمتد من 01 الى 31 جانفي 2022 ويتم خلالها احداث لجنة جهوية تضم مختصين في الكتابة الادبية لقراءة واختيار الاعمال المتميزة لغة واسلوبا وموضوعا ومن ثمة ارسالها الى ادارة المطالعة العمومية قبل غرة فيفري 2022.

اما المرحلة الثالثة من المسابقة فتمتد من 01 الى موفى فيفري 2022 وستخصص لقراءة الاعمال الفائزة على المستوى الجهوي من قبل لجنة وطنية للقراءة تضم مربين ومختصين في المجالات الادبية حيث توكل اليها مهمة اختيار الاعمال الفائزة ويكرم اصحابها خلال حفل رسمي ينتظم بالمناسبة .



