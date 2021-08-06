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وزارة الشؤون الدينية تدعو إطاراتها الدينية الى حث رواد بيوت الله على الاقبال المكثف على التلقيح ضد فيروس كورونا

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 14:56قراءة: 0 د, 42 ث
دعت وزارة الشؤون الدّينية، كافة إطاراتها الدّينية من واعظات ووعاظ وأئمة خطباء وأئمة خمس، في كامل تراب الجمهوريّة، إلى المساهمة الفعالة في إنجاح اليوم الأول لافتتاح عمليات التلقيح المكثف ضد كوفيد-19، المزمع تنظيمه يوم الأحد القادم، ومعاضدة جهود الدّولة في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن انجاح هذه الحملة الوطنيّة يكون من خلال حث رواد بيوت الله على الإقبال المكثّف على التلقيح، في إطار احترام التراتيب والإجراءات المنظمّة لهذه العمليّة.


يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الخميس، أن يوم 8 أوت الجاري سيكون "اليوم الأول لافتتاح عمليات التلقيح المكثف بكامل تراب الجمهورية"، وهي التسمية الرسمية التي سيتم اعتمادها عوضا عن اليوم الوطني المفتوح للتلقيح. وأضافت أن عمليات التلقيح المكثف ستشمل الفئة العمرية من 40 عاما فما فوق، ليستفيد منها في مرحلة لاحقة الفئات العمرية الاقل، داعية عموم المواطنين المنتمين الى الشريحة المذكورة الى الاقبال بكثافة على التطعيم.



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