بنزرت: اللجنة الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية تصادق على بعث 3 وحدات صناعية جديدة لتشغيل 198 شخصا

وات - صادقت اللجنة الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية بولاية بنزرت، خلال اجتماعها الملتئم اليوم الجمعة، على بعث 3 وحدات صناعية جديدة لتشغيل 198 شخصا.

وقال رئيس اللجنة والي بنزرت، محمد قويدر، لدى اشرافه على هذا الاجتماع، إن هذه الوحدات الصناعية تتمثل في وحدة لبعث القوالب بمعتمدية اوتيك، وذلك باستثمار يقدر ب5.4 مليون دينار وطاقة تشغيلية في حدود 37 شخصا، ووحدة لصناعة الاجبان ومشتقات الحليب بمعتمدية سجنان، بطاقة تشغيلية تعادل الـ150 شخصا، الى جانب وحدة لانتاج الاعلاف بمنطقة سجنان باستثمار مالي يوازي 1.2 مليون دينار، وطاقة تشغيلية مباشرة بـ9 اشخاص، دون اعتبار بقية مكامن التشغيل غير المباشرة .



من جهة ثانية، تناولت اللجنة بحضور كل من المدير العام للعقارات الفلاحية، محمد الحزامي، والمديرة العامة بوزارة الصناعة، فاطمة شيبوب، بحث السبل القانونية الكفيلة بتسوية الوضعية العقارية لقطعتي ارض في حوزة مقطع تابع لشركة اسمنت بنزرت بجبل بكار ، حيث اكد الوالي على ضرورة تسوية تلك الوضعية العقارية سريعا، وبالتالي المساهمة في تعزيز دور وعمل الشركة التي تعد شركة هامة على المستوى الوطني .

وتابعت الجلسة، أيضا، تقدم انفاذ وتسوية الوضعية العقارية لمشروع جسر بنزرت الجديد، حيث كشفت التقارير المقدمة التسوية الرضائية لاكثر من 202 قطعة واقعة ضمن حوزة ومسار المشروع،فضلا عن تقدم اعمال بقية القطع، سواء رضائيا او في اطار الانتزاع للمصلحة العامة.

وتم في اعقاب الجلسة، تشكيل لجنة لفتح حوزة المشروع برئاسة معتمديي بنزرت الجنوبية ومنزل جميل، وعضوية الإدارة الجهوية لاملاك الدولة ودائرة الشؤون العقارية والإدارة الجهوية للتجهيز .



