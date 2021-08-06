المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدعو المواطنين إلى الإقبال بكثافة على التلقيح يوم 8 أوت الجاري

دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء المواطنين و المواطنات البالغين من العمر 40 سنة فما فوق إلى الإسراع بالتسجيل في منظومة التلقيح "ايفاكس" والإقبال بكثافة يوم 8 أوت 2021 على المراكز التي تم تخصيصها بكامل تراب الجمهورية للغرض



وأكدت العمادة في بيان لها اليوم الجمعة على أن كل التلاقيح المتوفرة بتونس قد تمت المصادقة عليها من طرف لجان وطنية مختصة وهي ذات فاعلية وسلامة معترف بها دوليا وجميعها تحمي من الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا



وثمنت العمادة الانخراط الطوعي للأطباء من القطاعين العام والخاص في اليوم اليوم الأول لإفتتاح عمليات التلقيح المكثف بكامل تراب الجمهورية داعية الأطباء الى استكمال مجهوداتهم المحمودة في مقاومة هذا الفيروس ومواصلة اضطلاعهم بواجبهم الوطني السامي لإنجاح هذا الموعد



يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت أمس الخميس، أن 8 أوت الجاري سيكون "اليوم الأول لافتتاح عمليات التلقيح المكثف بكامل تراب الجمهورية" وهي التسمية الرسمية التي سيتم اعتمادها عوضا عن اليوم الوطني المفتوح للتلقيح



وذكرت الوزارة أن عمليات التلقيح المكثف ستفتتح لفائدة الفئة العمرية من 40 عاما فما فوق لتشمل في مرحلة أخرى الفئات العمرية الأقل، داعية عموم المواطنين المنتمين للشريحة المذكورة إلى الإقبال بكثافة على التطعيم





