   Om Kalthoum - عودتي عيني  

البنك المركزي: زيادة دخل العمل التراكمي بنسبة 32٪ بنهاية جويلية2021

Publié le Jeudi 05 Août 2021 - 16:47قراءة: 0 د, 42 ث
وات - ارتفع الدخل التراكمي للعمالة بنسبة 32 بالمائة ، خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 ، ليبلغ 4.2 مليار دينار ، بحسب آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الخميس ، من قبل البنك المركزي التونسي أما بالنسبة إلى عائدات السياحة ، فقد بلغت 1.1 مليار دينار ، نهاية جويلية 2021 ، لتسجل انخفاض بنسبته 12 بالمئة ، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020.

وارتفعت خدمات الدين الخارجي التراكمي بشكل طفيف بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 6 مليارات دينار.

وفي ما يخص الأصول بالعملات الأجنبية ، فقد تراجعت في الأيام الأخيرة بعد سداد فترتي استحقاق لقرض دولي (500 مليون دولار من أصل القرض لكل منهما). وبذلك تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 19.2 مليار دينار (أي 121 يوماً استيراد) ، إلى غاية يوم 5 أوت 2021، مقابل 21.2 مليار دينار (140 يوماً استيراد) ، في نفس التاريخ من سنة 2020.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230380



En continu

Toutes les news

الخميس 05 أوت 2021 | 26 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:02 19:24 16:13 12:32 05:28 03:49
31°
33°% 42:الرطــوبة
تونــس25°
5.14 كم/س
:الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
33°-2535°-2541°-2736°-2843°-27
  • Avoirs en devises
    19286,4

  • (5 aout)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,29893 DT        1$ =2,77837 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 aout)   485,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة