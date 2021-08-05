البنك المركزي: زيادة دخل العمل التراكمي بنسبة 32٪ بنهاية جويلية2021

وات - ارتفع الدخل التراكمي للعمالة بنسبة 32 بالمائة ، خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 ، ليبلغ 4.2 مليار دينار ، بحسب آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الخميس ، من قبل البنك المركزي التونسي أما بالنسبة إلى عائدات السياحة ، فقد بلغت 1.1 مليار دينار ، نهاية جويلية 2021 ، لتسجل انخفاض بنسبته 12 بالمئة ، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020.



وارتفعت خدمات الدين الخارجي التراكمي بشكل طفيف بنسبة 3 بالمائة لتصل إلى 6 مليارات دينار.



وفي ما يخص الأصول بالعملات الأجنبية ، فقد تراجعت في الأيام الأخيرة بعد سداد فترتي استحقاق لقرض دولي (500 مليون دولار من أصل القرض لكل منهما). وبذلك تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 19.2 مليار دينار (أي 121 يوماً استيراد) ، إلى غاية يوم 5 أوت 2021، مقابل 21.2 مليار دينار (140 يوماً استيراد) ، في نفس التاريخ من سنة 2020.









