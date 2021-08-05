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وزارة الصحة: سيكون يوم الاحد 8 اوت اليوم الأول لافتتاح عمليات التلقيح المكثف بكامل تراب الجمهورية

Publié le Jeudi 05 Août 2021 - 16:44قراءة: 0 د, 39 ث
وات - أعلنت وزارة الصحة، الخميس، ان 8 اوت الجاري سيكون "اليوم الأول لافتتاح عمليات التلقيح المكثف بكامل تراب الجمهورية" وهي التسمية الرسمية التي سيتم اعتمادها عوضا عن اليوم الوطني المفتوح للتلقيح,

وذكرت الوزارة ان عمليات التلقيح المكثف ستفتتح لفائدة الفئة العمرية من 40 عاما فما فوق لتشمل في مرحلة اخرى الفئات العمرية الاقل، داعية عموم المواطنين المنتمين للشريحة المذكورة الى الاقبال بكثافة على التطعيم.

وكان وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي اكد في تصريح سابق ل-(وات)،ان عمليات التلقيح المكثف تستهدف الترفيع في نسبة التطعيم، لافتا الى ان تونس تطمح الى تطعيم نسبة 50 بالمائة من السكان قبل موفى اكتوبر 2021.

وذكر الطرابلسي، ان الهدف المنشود يتمثل في تحقيق مناعة مجتمعية في حدود 80 بالمائة في موفى اكتوبر وذلك بعد تطعيم 50 بالمائة من السكان بالاضافة الى 30 بالمائة تعافوا بعد اضابتهم بفيروس كورونا.

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