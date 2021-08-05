المدرب الوطني لرفع الأثقال رضا العياشي يؤكد على ضرورة مراجعة الاعداد الذهني قبل الدورات الكبرى

وات - أكد رضا العياشي مدرب المنتخب الوطني لرفع الاثقال أنّ حصيلة ونتيجة مشاركة الرباعيين التونسيين في أولمبياد طوكيو تحتاج الى المراجعة خاصة على مستوى الاعداد الذهني لما له من تأثير على الرياضي خصوصا قبل انطلاق منافسات الدورات الكبرى، على غرار بطولة العالم و الألعاب الأولمبية.



وأعتبر في تصريح للصفحة الرسمية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية أنّ الحظ وغياب عنصر الخبرة والاصابات كان لها دور في عدم حصول الرباعيين التونسيين على اية ميدالية في اولمبياد طوكيو.



وأوضح كنا ننتظر نتيجة افضل للرباعة نهى الأندلسي لكن مخلفات اصابة كانت قد تعرضت لها منذ 3 أشهر رغم تعافيها الجزئي منها، حالت دونها وتحقيق نتيجة احسن.



واشار الى ان شيماء الرحموني صاحبة برنزية بطولة العالم وسطيات ما زالت تحتاج الى المزيد من العمل والمثابرة ومشاركتها في العاب طوكيو كان الهدف منها كسب الخبرة.



أما في ما يتعلّق بصنف الذكور، فقد بيّن أنّ الحظ لم يحالف الرباع كارم بن هنية الذي كان يأمل في الفوز بميدالية برونزية لكنه فشل في رفع 190 كلغ في محاولتين في النتر، مبينا انّ المستقبل مازال أمامه مثله مثل أيمن باشا صاحب الـ 20 سنة والذي أبلى البلاء الحسن في منافسات وزن 109 كلغ وحسّن أرقامه السابقة.



وكانت تونس ممثلة في رياضة رفع الاثقال في العاب طوكيو بكل من كارم بن هنية ورمزي بهلول وايمن باشا ونهى الاندلسي وشيماء الرحموني.



