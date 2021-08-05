المؤسسة العسكرية تساهم في اليوم الوطني للتلقيح ب 666 إطارا طبيا وشبه طبّي موزّعين على 333 مركز تلقيح

وات - تساهم المؤسسة العسكرية في اليوم الوطني للتلقيح المقرّر ليوم الأحد 8 أوت الجاري، بـ 666 إطارا طبيا وشبه طبّي، موزّعين على 333 مركز تلقيح في كافة الولايات والمعتمديّات، بحساب إطارين لكلّ مركز، وذلك في إطار دعم المجهود الوطني لمكافحة جائحة كوفيد 19.



وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، بأن قاعة العمليّات لإدارة جائحة كوفيد 19، التي عُهدت قيادتها إلى المدير العام للصحة العسكرية، ستتولى التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخّلة على المستوى اللوجيستي والعمليّاتي، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات المتّصلة بمستلزمات عمليّات التّلقيح وظروف سيرها، خاصّة بعد أن اكتسبت المؤسسة العسكرية خبرة كبيرة في التعامل مع هذه الجائحة.



وأضافت أن المؤسسة العسكريّة، ستتولى كذلك في إطار التهيّؤ والإستعداد للإسناد اللّوجيستي، تأمين النقل البرّي والجوّي لجرعات التلقيح عند الحاجة، فضلا عن قيام فرق مشتركة عسكرية وأمنية بتأمين هذه المراكز.



وأشارت إلى أنّه بعد الإنتهاء من حملات التلقيح التي أمنتها الفرق الصحيّة العسكريّة المتنقّلة والثّابتة، بالتعاون مع السّلط الجهويّة والهياكل ذات الصلة بولايات جندوبة وسليانة والقيروان وتطاوين وقبلّي، والتي استفاد منها حوالي 72 ألف مواطن، ستتواصل في الأيام القليلة القادمة حملات التلقيح بخمس ولايات أخرى ولمدّة أسبوع إلى حين استكمال المسح الكلّي لبقيّة الولايات.







