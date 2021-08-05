وزارة المرأة :المندوب العام لحماية الطفولة يتعهد بحالة طفلة تعرضت للعنف الشديد من طرف سيدة عقب تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة

وات - تولى المندوب العام لحماية الطفولة التنسيق مع الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية، من اجل التدخل لفائدة طفلة تعرضت للعنف الشديد من طرف سيدة يرجح انها امها، وفق ما اعلنته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.



وجاء الاجراء عقب تداول مقطع فيديو، اليوم الخميس، على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر سيدة تقوم بالاعتداء بالعنف الشديد على طفلتها، حيث قامت بلطخها بقوة على الارض وهمت بمزيد تعنيفها لولا تدخل أحد المواطنين.



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، ان المندوب العام لحماية الطفولة تولى التنسيق مع الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية قصد تحديد مكان الحادثة والتعرف على هوية الأم، للتدخل لفائدة الطفلة بما يراعي مصلحتها الفضلى.



وأضافت ان المندوب العام يواكب مسار تتبع الحادثة على أن يتولى مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة الكفيلة بحماية الطفلة.



كما ستتولّى مصالح وزارة المرأة والأسرة وكبار السن التعهّد بالجانب النفسي والصحّي للضحية.



