   Om Kalthoum - لسّة فاكر  

وزارة التربية تضع خدمة رقمية للتواصل البيداغوجي عن بعد بداية من 15 اوت

Publié le Jeudi 05 Août 2021 - 15:22قراءة: 0 د, 17 ث
تضع وزارة التربية خدمة رقمية للتواصل البيداغوجي عن بعد وذلك بداية من 15 اوت الجاري.

واوضحت الوزارة في بلاغ لها الخميس، ان هذه الخدمة الجديدة ترمي الى تامين المراجعة للراغبين من المربين والتلاميذ وذلك استعدادا للعودة المدرسية 2021/ 2022.

وويمكن الولوج الى هذه الخدمة عبر الرابط التالي: scolatite.education.tn وذلك بداية من يوم الاحد 15 اوت 2021.







Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230369



En continu

Toutes les news

الخميس 05 أوت 2021 | 26 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:02 19:24 16:13 12:32 05:28 03:49
33°
33°% 35:الرطــوبة
تونــس25°
5.66 كم/س
:الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
33°-2535°-2541°-2736°-2843°-27
  • Avoirs en devises
    19041,2

  • (4 aout)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,29336 DT        1$ =2,77385 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 aout)   1889,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة