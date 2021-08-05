وزارة التربية تضع خدمة رقمية للتواصل البيداغوجي عن بعد بداية من 15 اوت

تضع وزارة التربية خدمة رقمية للتواصل البيداغوجي عن بعد وذلك بداية من 15 اوت الجاري.



واوضحت الوزارة في بلاغ لها الخميس، ان هذه الخدمة الجديدة ترمي الى تامين المراجعة للراغبين من المربين والتلاميذ وذلك استعدادا للعودة المدرسية 2021/ 2022.



وويمكن الولوج الى هذه الخدمة عبر الرابط التالي: scolatite.education.tn وذلك بداية من يوم الاحد 15 اوت 2021.















