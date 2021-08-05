تاجيل الدورة 46 لمهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة الى موعد لاحق (المدير الفني للمهرجان)

أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة عن تأجيل الدورة 46 للمهرجان إلى موعد لاحق بسبب الأوضاع الصحية الراهنة جراء جائحة كورونا، وامتثالا للقرارات الرئاسية الصادرة بشأن منع تنظيم التظاهرات العامة والخاصة في الوقت الراهن.

وحسب ما أفاد به المدير الفني للمهرجان عبد الحميد نوارة /وات/ اليوم الخميس فإن "قرار التأجيل تم اتخاذه صلب الهيئة المديرة للمهرجان بكل مرارة لاسيما بعد فتح باب الترشح للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان أمام مختلف الهياكل المسرحية الهاوية من جمعيات ودور ثقافة ودور شباب ونوادي ثقافية منذ يوم 26 أفريل الفارط ".

وأضاف أن التظاهرة "تمثل متنفسا للشباب والمولعين بالمسرح من مختلف المشارب وتساهم بشكل فعال في إحداث حركية ثقافية متميزة بجهة قربة/ ولاية نابل/ من خلال العروض المسرحية والفعاليات المصاحبة لاسيما الملتقيات الحوارية لتبادل الخبرات والتجارب الفنية بين مختلف الفرق المسرحية الهاوية المشاركة في المهرجان".

واعتبر ان "مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة سيكون في الموعد لمتابعة الاعمال المسرحية المقترحة للمسابقة الرسمية لموسم 2020/ 2021 حيث تعمل الهيئة المديرة على تقييم الاعمال المسرحية الواردة عليها عبر الملفات والمتضمنة لفيديو العمل المسرحي والجذاذة الفنية وقائمة بأعضاء فريق العمل، على أن يتم تحديد الاختيارات والمشاركات في الوقت المناسب بعد مراعاة الوضع الصحي والقرارات الصادرة عن سلط الاشراف" حسب قوله.

وكان المصدر ذاته قد أكد في تصريح سابق لوات أن اللجنة جاهزة لتنظيم المهرجان "إذا تحسنت المؤشرات الصحية بالبلاد".



