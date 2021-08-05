شركات القطاع المالي ببورصة تونس راكمت خلال النصف الاول من 2021 عائدات ناهزت 3482 مليون دينار

وات - كشفت بورصة الاوراق المالية بتونس ان 27 شركة مدرجة تشكل القطاع المالي حققت خلال النصف الاول من سنة 2021، زهاء 3482 مليون دينار مما يعد زيادة بنسبة 8ر9 بالمائة.



وأوضحت البورصة ، في نشريتها حول مؤشرات ومداخيل المؤسسات المدرجة بالبورصة ، ان 12 مؤسسة بنكية حققت ، خلال النصف الاول من 2021 اجمالي ناتج بنكي في حدود 2643 مليون دينار مما يعد زيادة بنحو 6ر11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020.



واضافت بورصة تونس ان عائدات شركات الايجار المالي المدرجة ارتفعت بدورها بنحو 9ر10 بالمائة ، خلال النصف الاول، لتصل الى 226 مليون دينار.



وارتفعت ايرادات 5 شركات تعمل في مجال التأمين بدورها بنسبة 4ر2 بالمائة لتحقق اجمالي مداخيل خلال النصف الاول من سنة 2021، قاربت 591 مليون دينار



وصدرت هذه النتائج اياما قليله بعد دعوة وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى القطاع البنكي للوقوف في نفس الجبهة مع الشعب وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة.



وارتفعت الايرادات المجمعة للمجموعات الثلاث الكبرى العاملة في مجال السلع الاستهلاكية وهي بوليينا وديليس وشركة صنع المشروبات بتونس بنحو 4ر15 بالمائة لتصل الى 2557 مليون دينار خلال النصف الاول من 2021 .





وحققت 4 شركات تعمل في مجال توزيع السيارات بدورها ارتفاعا في رقم اعمالها بنسبة 4ر63 بالمائة لتبلغ، خلال النصف الاول من 2021، زهاء 595 مليون دينار .



وتراجعت ، في المقابل، ايرادات مجموعتي الخدمات الموجهة للمستهلكين على غرار موونري والمغازة العامة بنسبة 1ر3 بالمائة على اساس نصف سنوى لتبلغ 738 مليون دينار



وسجلت بورصة تونس على مستوى المؤشرات القطاع، تصدر قطاع الاتصالات، قائمة المجالات الاكثر نموا، بارتفاع ناهز 2ر63 بالمائة يليه قطاع الصناعات بنسبة 2ر48 بالمائة في حين سجل قطاع الصحة تراجعا بنسبة 4ر17 بالمائة.



