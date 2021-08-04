اعلن الترجي الرياضي يوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان لاعبه انيس البدري خضع الى تدخل جراحي على مستوى الظهر على إثر الإصابة التي تعرض لها يوم 29 جوان الماضي ليلة مباراة السوبر التونسي قبل قرار تأجيله. واضاف فريق باب سويقة ان انيس البدري يواصل حاليا فترة العلاج الطبيعي وسيعود إلى التمارين خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.
الترجي الرياضي - انيس البدري يخضع الى تدخل جراحي على مستوى الظهر
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