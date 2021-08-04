   Al Jessmi - مضناك  

تدارس مقترح إعادة فتح خط تونس-الخرطوم محور جلسة عمل بمقر الخطوط التونسية

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 20:03قراءة: 0 د, 30 ث
وات - مثل تدارس مقترح إعادة فتح خط تونس الخرطوم بعد رفع الحظر على السودان محور جلسة عمل،الأربعاء، بين الرئيس المدير العام للخطوط التونسية ورئيس مجلس التعاون التونسي السوداني.

وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع الذي انتظم بمقر الخطوط التونسية، على ما تمثله هذه الوجهة من نجاعة إقتصادية وخاصة في ظلّ تكاتف جهود جميع الأطراف وتوفّر الإرادة السياسية الداعمة لضبط وتنفيذ إستراتيجية وطنية لفتح خطوط إضافية على مستوى القارة الإفريقية.


وكما خصص اللقاء، الذي حضره رئيس الغرفة الوطنية لنقابة العيادات الخاصة ورئيس الجامعة الوطنية للصحة والغرفة النقابية للمسهّلين للتباحث حول السبل الكفيلة لدعم السياحة الصحّية التونسية، وفق بلاغ صادر عن الخطوط التونسية.

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