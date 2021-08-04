رئيس الدولة يؤدي زيارة تفقدية للوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 4 أوت 2021، زيارة تفقدية للوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة.وكانت هذه الزيارة مناسبة حيا من خلالها رئيس الدولة المنتسبين إلى هذه الوحدة على عزمهم وحسهم الوطني، ودعاهم إلى مواصلة التحلي باليقظة في الذود عن الوطن والشعب التونسي.وفي شريط فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها على موقع فايسبوك، خاطب رئيس الدولة عناصر من هذه الوحدة قائلا "ستبقون سدا منيعا أمام كل أعداء الوطن". كما تحدث الرئيس مع المسؤولين بهذه الوحدة، مشيرا إلى أن الزيارة لم تتم برمجتها مسبقا، وأن الغرض منها التأكيد للتونسيين على وجود "قوات من أبناء الشعب تحميهم وتحمي الوطن".