مصحات الضمان الاجتماعي تعلن ستشاركتها في اليوم المفتوح للتلقيح المقرر الأحد المقبل

وات - اكدت الادارة العامة لمصحات الصندوق الاجتماعي، الأربعاء، مشاركتها في اليوم الوطني المفتوح للتلقيح ضد كورونا المقرر الاحد المقبل الموافق ليوم 8 أوت، وفق ما أعلن عنه مديرها العام فيصل المنيف.

واكد المنيف، خلال لقاء جمعه بمقر وزارة الصحة اليوم الأربعاء بوزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي، معاضدة مصحات الضمان الإجتماعي بما يتوفر لديها من إمكانيات مادية وبشرية لجهود الدولة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا.



وعبر عن تحمس الأعوان وكذلك الإدارة بهذا الواجب الوطني.



ويأتي انضمام مصحات الضمان الاجتماعي للمشاركة في اليوم المفتوح للتلقيح المخصص للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم وسنهم يبلغ أو يفوق 40 سنة في اطار مساعي تبذلها وزارة الصحة لحشد كل الامكانيات من أجل انجاح عملية التلقيح المفتوح.



وكانت الوزارة قد قررت فتح 331 مركز للتلقيح من اجل تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين من الفئة العمرية التي تنتمي الى 40 سنة فما أكثر.



