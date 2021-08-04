   Marcel Khaleife - أمي  

هيئة الصيادلة تعلن عن تنظيم حملة لجمع التبرعات من طرف الصيادلة لاقتناء أدوية لفائدة الفئات المعوزة

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 15:37قراءة: 0 د, 30 ث
أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، الإربعاء، عن تنظيم حملة لجمع التبرعات من طرف الصيادلة بمختلف القطاعات لاقتناء أدوية لفائدة الفئات المعوزة.

وتاتي هذه المبادرة، حسب بيان اصدرته الهيئة، تفاعلا مع نداء رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي طالب مؤخرا خلال لقائه بممثلي نقابات قطاع الصيدلة ومدير عام الصيدلية المركزية التونسية بشير الايرماني، بتخفيض أسعار الادوية قدرالإمكان ومساعدة الفقراء في هذا الظرف الوبائي.

ودعت الهيئة في ذات البيان، منظوريها إلى التطوع للمشاركة في اليوم الوطني للتلقيح ضد كوفيد-19 المزمع إجراؤه يوم 8 أوت الجاري في مختلف ولايات الجمهورية فضلا عن الانخراط بكثافة في عملية التلقيح المجاني التي ستنطلق قريبا في الصيدليات.





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