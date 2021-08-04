نابل: تواصل الجهود لإخماد حريق امتد على اكثر من 30 هكتارا بجبل سيدي المكي بقرمبالية

وات - يواصل اكثر من 40 عونا من اعوان الحماية المدينة بمعاضدة اعوان الغابات تدخلاتهم لاطفاء الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء بجبل سيدي علي المكي الواقع بين منطقتي هنشير جبير وعين طبرنق من معتمدية قرنبالية بولاية نابل والذي امتد على مساحة تفوق وفق تقديرات اولية 30 هكتارا، وفق المدير الجهوي للحماية المدينة العميد لطفي بن علية.



واشار بن علية، في تصريح لـ"وات"، الى ان اعوان الحماية يواصلون تدخلاتهم مستعينين بـ4 شاحنات اطفاء للسيطرة على الحريق، وقد تمكنوا بعد جهود مضنية من السيطرة على واحد من بين الجيوب الثلاثة للحريق الذي ما تزال "اسباب اندلاعه غير معلومة"، وفق تأكيده.











