اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بعدد من أحياء ولايتي منوبة وتونس غدا الخميس

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، الأربعاء، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من أحياء ولايتي منوبة وتونس، بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس 5 أوت 2021.



وكانت أحياء خالد إبن الوليد والمنطقة الصناعية بقصر السعيد بولاية منوبة وحي فطومة بورقيبة بباردو وحي التحرير السفلي، بولاية تونس، قد شهدت يوم الاثنين 2 أوت 2021 اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشرب، نتيجة لعطب مفاجئ طرأ على القناة الرئيسية للتوزيع قطر 600 مم على مستوى شارع الإستقلال بدوار هيشر بحي التضامن بصفة وقتية، وتم إرجاع المياه إلى الحرفاء في نفس اليوم.





وأفادت الشركة في بلاغ صادر عنها، أنها برمجت إصلاح العطب بصفة نهائية بعد صنع القطع الخاصة، مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، على أن يستأنف التوزيع بصفة طبيعية ابتداء من يوم الجمعة 6 أوت 2021 على الساعة العاشرة صباحا.



