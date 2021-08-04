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"الهايكا" تدعو وسائل الإعلام إلى الانخراط في الحملة التحسيسية لانجاح اليوم الوطني للتلقيح ضد كوفيد-19

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 13:43قراءة: 0 د, 39 ث
دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، كافة وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الانخراط في الحملة التحسيسية الرامية الى إنجاح اليوم المفتوح للتلقيح ضد "كوفيد 19"، المقرر تنظيمه يوم الأحد القادم (8 أوت الجاري).

وأبرزت "الهايكا"، ضرورة حث المواطنين ممن تجاوز سنّهم الأربعين سنة على التوجّه لمراكز التلقيح بكثافة يوم الأحد القادم، عبر بث ومضات تحسيسية وبرامج خاصة لتقديم كافة المعطيات حول هذه الحملة ضمانا لنجاحها، مؤكدة أهمية مساهمة وسائل الإعلام في المجهود الوطني من أجل التسريع في عملية التلقيح لتجاوز الأزمة الصحية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بلاغ لها الإثنين الماضي، عن تنظيم يوم مفتوح للتلقيح ضد وباء كوفيد-19 يوم 8 أوت الجاري، لفائدة الفئات العمرية 40 سنة فما فوق، وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمختلف جهات الجمهورية.

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