الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يدعو كافة منخرطاته وهياكله إلى المساهمة في إنجاح اليوم الوطني للتلقيح المزمع تنظيمه يوم 8 أوت الجاري

دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ،اليوم الأربعاء،كافة منخرطاته وهياكله الجهوية و المحلية إلى المساهمة في إنجاح اليوم الوطني للتلقيح المزمع تنظيمه يوم 8 أوت الجاري بالدعوة إلى الاقبال على مراكز التلقيح





وطالب الاتحا في بلاغ له، كافة منخرطاته وهياكله الى التجند وتسخير متطوعات في كل مركز للقيام بأعمال التنظيم من الاستقبال و التوجيه والتسجيل داعيا أهل الاختصاص من المتطوعات المشاركة في عملية التلقيح



ولفت الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الى أن مشاركته في اليوم الوطني للتلقيح المزمع تنظيمه بالتعاون مع وزارة الصحة وباقي الوزارات و القوى الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني وذلك يوم الأحد 8 أوت من أجل المساهمة في القضاء على كوفيد19- والعودة إلى الحياة العادية.





