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اولمبياد طوكيو - مصارعة : التونسية سوار بوستة تخرج منذ الدور ثمن النهائي

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 07:37قراءة: 0 د, 18 ث
وات - خسرت التونسية سوار بوستة يوم الاربعاء امام الاوكرانية تيانا كيت بنتيجة صفر-2 في الدور ثمن النهائي لوزن اقل من 57 كلغ ضمن مسابقة المصارعة النسائية بالالعاب الاولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وفقدت سوار بوستة (22 عاما) فرصتها في خوض ملحق المنافسة على الميدالية البرونزية بعد خسارة الاوكرانية تيانا كيت في الدور ربع النهائي امام الامريكية لويز ماروليس هيلين بنتيجة صفر-8.


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