عضو اللجنة العلمية لمجابهة "كورونا" يؤكد أن اللجنة تعكف حاليا على تطوير استراتجية التلقيح ضد كوفيد-19 من أجل تطعيم أكبر عدد من التونسيين

وات - أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا" وأستاذ علم الفيروسات، محجوب العوني، اليوم الثلاثاء،

أن اللجنة تعكف حاليا على تطوير الاستراتجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من التونسيين في أقرب الآجال.



وأوضح محجوب العوني في تصريح لـ"وات" اليوم، عقب اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا"، أن اللجنة تسعى بالتعاون مع مختلف الأطراف على غرار الإدارة العامة للصحة العسكرية ومكونات المجتمع المدني الى تلقيح الأشخاص الذين لم ينخرطوا في عملية التسجيل بمنظومة "ايفاكس" للتلقيح ضد "كورونا" بالمناطق النائية والبعيدة.



وقال إن تونس تطمح مبدئيا إلى تلقيح الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 سنة فما فوق ثم الانتقال إلى تلقيح الشرائح العمرية الأخرى، وذلك من خلال القيام بعمليات تلقيح مكثفة بمختلف الجهات والعمل على إنجاح الأيام المفتوحة للتلقيح من الناحية اللوجستية والتنظيمية.



من جهة أخرى، أفاد عضو اللجنة العلمية إلى أن مؤشرات الوضع الوبائي في تحسن، وذلك إثر تسجيل انخفاض في نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس "كورونا" اليومية ونسبتي التعهد بالمرضى وامتلاء أسرة الأكسجين، لافتا إلى أن تونس تجاوزت ذروة انتشار الفيروس.



ويذكر أنه حسب آخر تحيين لتطورات الوضع الوبائي المتعلق بكوفيد ، سجلت وزارة الصحة يوم 1 أوت الجاري 159 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بسبب كوفيد 19، إلى حدود 20226 حالة.



كما سجلت المصالح الصحية المعنية 1243 إصابة جديدة بكوفيد 19 بعد إجراء 5 آلاف و298 تحليلا أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب 23.46 بالمائة.











