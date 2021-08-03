بنزرت: إصابة 15 شخصا بينهم عاملات فلاحيات في حادث مرور بمنطقة دريد من معتمدية جومين

وات - جدّ عصر اليوم الثلاثاء حادث مرور بمنطقة دريد من عمادة رواحة بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت، اسفر، في حصيلة أولية، عن اصابة 15شخصا بأضرار متفاوتة بينهم مجموعة من العاملات الفلاحيات، وقد تم نقلهم الى المستشفى المحلي بجومين لتلقي الاسعافات، وفق مصدر محلي مسؤول.



واوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، ان صورة الحادث تمثلت، وفق التحريات الاولية، في انحراف سيارة مخصصة لنقل العاملات الفلاحيات على مستوى طريق منطقة دريد ما تسبب في اصابة السائق والعاملات باصابات متفاوتة.



وأشار الى انه تم اثر تدخل مصالح الحرس الوطني والمرور والحماية المدنية توجيه 15شخصا للمستشفى المحلي بجومين لتلقي الاسعافات والعلاجات اللازمة من قبل الاطار الطبي وشبه الطبي بالمكان، مؤكدا ان حالتهم جميعا مستقرة.

واضاف المصدر ذاته ان المصالح الامنية تولت بالتوازي مع اعادة حركة السير لخالتها الطبيعية بالمكان فتح بحث معمق بشأن الحادث.







