الاتفاق على تلقيح التلاميذ البالغين 18 سنة فما فوق والتلاميذ المصابين بأمراض مزمنة قبل موعد العودة المدرسية

وات - تشرع وزارة الصحة في تلقيح التلاميذ ممن بلغوا 18 سنة فما فوق والإطار التربوي والعملة التابعين لوزارة التربية قبل إطلاق العودة المدرسية القادمة، وفق ما أكده اليوم وزير التربية فتحي السلاوتي.



وقال السلاوتي لـ(وات) على هامش جلسة عمل مشتركة انتظمت اليوم الثلاثاء بين وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي إن التلاميذ المعنيين بالتلقيح أغلبهم تلاميذ الباكالوريا.

لكنه أشار إلى أنه سيتم تلقيح أيضا التلاميذ الأقل من 18 عاما ممن يشكون من أمراض مزمنة بهدف حمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد مع حلول العودة المدرسية 2021-2022.

وأشار إلى أن تحديد الفئة العمرية والشرائح التي ستستفيد من عملية التلاقيح في أوساط التلاميذ تم بناء على توصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة.

ومنذ بداية الجائحة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الى غاية موفى السنة المدرسية 2020-2021 وقع تسجيل 100 حالة وفاة من تلاميذ واطار تربوي وعملة.





