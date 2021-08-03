وزارة التعليم العالي ترسل لوزارة الصحة قائمة تضم 11 ألف طالب يدرسون بالخارج قصد تلقحيهم

وات - قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة الصيود، أن الوزارة أرسلت، اليوم، الى وزارة الصحة قائمة تضم 11 ألف طالب سيدرسون بالخارج لتلقحيهم، مضيفة أنها ستفتح باب التسجيل مرة أخرى لتسجيل الطلبة الذين يدرسون بالخارج من أجل تلقيحهم في أقرب وقت.



وأكدت الوزيرة لـ(وات) أن جميع الطلبة، الذين وردت أسماءهم في القائمة قد تلقوا الإرساليات القصيرة من منظومة "إيافكاس" لتلقحيهم بداية من يوم غد الأربعاء.

وأشارت إلى أن الوزارة نسقت مع وزارة الصحة من أجل تمكين الطلبة من لقاحات معتمدة في أوروبا حتى لا يقع تعطيلهم عند العودة الجامعية، كاشفة بأنه سيتم اعتماد لقاحات "جونسون" ذو الجرعة الواحدة لفائدة هؤلاء الطلبة.



وشددت على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستؤمن العودة الجامعية المقبلة 2021-2022 من خلال تلقيح نحو 270 ألف طالب يدرسون في المؤسسات العمومية ونحو 35 طالب بالمؤسسات الخاصة فضلا عن الطلبة الأجانب والاطارات والعملة.







