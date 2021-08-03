منوبة: اعوان وعمال بلدية طبربة يحتجون للمطالبة باستئناف العمل المعطل ورئيس البلدية يتهم عاملا بالاعتداء عليه لفظيا وافتكاك مفتاح سيارته الادارية

وات - شهد مقر بلدية طبربة من ولاية منوبة، صبيحة اليوم الثلاثاء، حالة احتقان بسبب احتجاج اعوان وعمال البلدية مع عدد من المواطنين بالمنطقة، والذين تجمعوا فور بلوغهم قدوم رئيس البلدية للمطالبة بالحصول على منحة الانتاج وللمطالبة باستئناف سير عمل المرفق العام المعطل، وفق كاتب عام النقابة الاساسية بالبلدية، فيصل الجبالي.

في المقابل، تقدّم رئيس بلدية المكان بشكاية الى مركز الامن الوطني متهما عاملا بالبلدية بافتكاك مفتاح السيارة الادارية التي يستغلها وتعرضه الى الاعتداء اللفظي والتهديد.

وافاد رئيس البلدية في شكايته لاعوان مركز الامن الوطني بطبربة، انه تم التصدي له فور دخوله البلدية صباحا بافتكاك مفتاح السيارة الادارية، والاعتداء اللفظى عليه وتهديده من قبل احد العمال، على مرأى ومسمع من الجميع.

وقد نفى كاتب عام النقابة الاساسية بالبلدية عملية افتكاك مفاتيح السيارة، موضحا ان المحتجين طالبوا ، بترك السيارة الادارية المخصصة للادارة والتي يستغلها في الوقت الذي تحتاجها البلدية لجلب جثامين ضحايا الكوفيد وللقيام بالخدمات الإدارية، لا سيما في ظل تكبد ميزانية البلدية اعتمادات لكراء سيارات لنقل ضحايا "كورونا" من المستشفيات.



واكد ان مواطنين تضامنوا مع اعوان البلدية وقاموا برفع شعارات "ارحل" في وجه رئيس البلدية ، دون ان يتعرض له اي منهم باي اعتداء يذكر ، مشيرا الى قيام هذه الاخير بتسليم مفتاح السيارة الى رئيس المستودع البلدية دون عنف.

وفسر طلب الاعوان مغادرة البلدية خلال الاحتجاج بتجنب الفوضى داخل البلدية او المساس بفضائها خاصة مع تزايد الاحتقان وتزايد عدد المواطنين في الاحتجاج.

وتاتي هذه الحادثة في ما تستمر مشاكل البلدية منذ اشهر، بين استقالات فردية بلغت 7 استقالات (تم تعويض 4 اعضاء، لم يؤدوا القسم بعد) ، و محاولات استقالات جماعية، واخذ وردّ في صفوف اعضاء المجلس البلدي، ومطالب مهنية واحتجاجات متواصلة لعمال النظافة .

هذا الوضع دفع مكونات المجتمع المدني بالمنطقة والمواطنين الى رفع نداءات للسلط الجهوية والمركزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى التدخل العاجل بالاسراع بحل المجلس البلدي، وفق الاليات القانونية المتاحة لها، خاصة في ظل تعطل المرفق العام، وانعكاس الاشكاليات والخلافات بين اعضاء المجلس على سير الخدمات البلدية وخاصة رفع الفضلات.

يشار إلى انه تم تحرير محضر في الغرض، في مركز الامن الوطني تم الاستماع فيه الى جميع الاطراف، واذنت النيابة العمومية بارجاع مفتاح السيارة الى رئيس البلدية الذي يباشر مهامه بصفة عادية ولم يعرب كتابيا عن استقالته او تخليه عن منصبه.



