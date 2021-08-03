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جلسة عمل مشتركة ببين وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي لإنجاح اليوم الوطني للتلقيح والاستعداد للعودة المدرسية والجامعية

Publié le Mardi 03 Août 2021 - 15:20قراءة: 0 د, 28 ث
إنتظمت بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021 جلسة عمل بإشراف وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي و ألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وفتحي السلاوتي وزير التربية وبحضور مدير عام الصحة العسكرية أمير اللواء الفريق الطبيب مصطفى الفرجاني خصصت لتدارس ومناقشة إستراتيجية التلقيح الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية وذلك من أجل الحد من العدوى بفيروس كورونا بالمؤسسات التربوية والجامعية وضمان عودة آمنة وناجحة.

وقد أكد الحضور على وضع كل الإمكانيات البشرية واللوجيستية المتوفرة لوزارات الصحة والتربية والتعليم العالي وتكوين لجنة عمل مشتركة لإحكام تنظيم وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 لدى التلاميذ والطلبة.

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