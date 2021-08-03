وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تمكن 6 مشاريع جديدة من منح بحوالي 3 مليون دينار

وافقت لجنة اسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الثلاثاء، على دعم 8 مشاريع بقيمة استثمارية تناهز 15 مليون دينار من خلال تمكينها من منح بقيمة 3.2 مليون دينار.



واوضحت الوكالة ان لجنة اسناد الامتيازات بعنوان سنة 2021، المجتمعة بمقر الوكالة، صادقت على احداث 6 مشاريع جديدة وتحيين وتجديد مشروعين .



كما وافقت اللجنة ، على اسناد 9 قروض عقارية بقيمة جملية 1.4مليون دينار لاقتناء حوالي 76 هك، وفق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.



يذكر ان الإستثمارات المصادق عليها بلغت الى موفى جوان 2021، حوالي 1453 عملية إستثمار بقيمة 200.7 مليون دينار (م..د) (ستمكن من احداث 1536 موطن شغل قار)، انتفعت بمنح قيمتها 61.2 م.د أي ما يمثل 30.5 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه مقابل حجم منح ناهز 48.4 م. د خلال نفس الفترة من سنة 2020.



وتطورت نسبة القروض لتبلغ 19.8 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021 بعد أن كانت في حدود 15.0 المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020 اذ تمت المصادقة على إسناد 27 قروض عقارية بقيمة 4.4 م.د (مقابل 26 قرضا بقيمة 4.2م.د خلال نفس الفترة من سنة 2020 و 30 قرضا عقاريا بقيمة 3.2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2019) .



وستمكن هذه القروض من إدماج 298 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 271 و 325 هك من الأراضي خلال سنتي 2020 و 2019 على التوالي .









