المهدية: انطلاق أشغال تركيز المستشفى الميداني الأمريكي المخصّص لمعاضدة المجهود الجهوي في مكافحة الجائحة

وات - أفاد المدير الجهوي للصحة بالمهدية، عمر منصور، اليوم الثلاثاء، بأن أشغال تركيز المستشفى الميداني الأمريكي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر قد انطلقت، صباح اليوم، ومن من المؤمل أن تنتهي في غضون 10 أيام لينطلق المستشفى في استقبال مرضى الوباء.



وأوضح منصور في تصريح لـ"وات"، أن وفدا يضم مهندسين من الولايات المتحدة الأمريكية وصل، أمس الاثنين إلى الجهة، وشرع في تركيب المعدات والتجهيزات الضرورية لتركيز الخيمة الاستشفائية.

ولفت إلى أن طاقة استيعاب المستشفى الميداني، الذي ينجز في إطار هبة من دولة أمريكا بقيمة 4 ملايين دينار، يقدر بـ30 سريرا، ومن المنتظر "أن يدخل نقلة نوعية على الوضع الصحي بالجهة".

وكانت أشغال تهيئة الفضاء، الذي يستوعب الخيمة الاستشفائية، قد انطلقت منذ 3 ماي 2021، بكلفة قدرت بنحو 80 ألف دينار واستكملت أشغاله منذ أسابيع.

يشار إلى أن الجهة تشهد، منذ ما يزيد عن شهر ونصف، ذروة إشغال لأسرة الانعاش في حدود 100 بالمائة، فيما أحصت، منذ بداية الجائحة، 20 ألفا و356 إصابة من بينها 2084 حالة نشطة.



