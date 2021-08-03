بنزرت: الجهة تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج الحبوب هذا الموسم

وات - أفاد المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت، الحبيب مرابط، بأن ولاية بنزرت تمكنت من تجميع 21 بالمائة من النسبة العامة الوطنية من الحبوب، أي ما يعادل 1.7 مليون قنطار.

وأضاف المصدر ذاته، خلال جلسة عمل قطاعية انتظمت، اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية، وخصصت للنظر في مدى تقدم موسم الحصاد والاستعدادات اللوجستية والبشرية الضرورية لانجاح موسم الزراعات الكبرى القادم، ان جهة بنزرت احتلت هذا الموسم المرتبة الثانية وطنيا بعد ولاية باجة في الإنتاج العام للحبوب.



ولاحظ، انه تم اجلاء حوالي 600 الف قنطار من الحبوب، على ان تستكمل عملية الاجلاء النهائي من الاحواض الاسترالية وغيرها، المفتوحة في غضون منتصف الشهر الجاري، لتبلغ 750 الف قنطار من الحبوب التي يتم اجلاؤها.



وبخصوص الاستعدادات الخاصة بموسم الزراعات الكبرى المقبل، وقعت الإشارة الى انه تمت برمجة 95 الف هك من الحبوب و61200 هك من الاعلاف، الى جانب حصةالجهة بشأن البقول والمقدرة بـ40 الف قنطار.

وفي هذا السياق، أكد والي بنزرت، محمد قويدر، على أهمية مجهودات كافة الأطراف المتدخلة وخاصة منهم الفلاحين، في إنجاح موسم الحصاد، علاوة على التأكيد على ضرورة الاستعداد منذ الآن لانجاح موسم الزراعات الكبرى المقبل.



ودعا بالمناسبة، إلى التصدي بجديّة لكل مظاهر الاحتكار والتلاعب بمستلزمات الإنتاج، ملاحظا، من جانب آخر ان ملف التعويضات الخاص بالفلاحين لدى أمانة المال في الوقت الحالي وأنه سيقع قريبا خلاص المنتفعين، وفق قوله.

يشار إلى أن ممثلي الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ونقابة الفلاحين، أعربوا عن استيائهم من تعاطي البنك الوطني الفلاحي مع منظوريهم لدى الخلاص، داعين السلط الجهوية للتدخل في هذا الشأن، الى جانب التأكيد على الهياكل المركزية للدولة، بمراجعة الزيادات المشطة في مستلزمات الإنتاج، ولاسيما منها الأسمدة، حسب تعبيرهم.



