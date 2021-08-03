جمعية "عتيد" تنتقد خرق رئيس هيئة الانتخابات وأحد أعضائها لواجب الحياد والتحفظ

وات - دعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وكل الهيئات الدستورية، الى الالتزام بواجب الحياد والنزاهة والتحفظ، والابتعاد عن الاصطفاف السياسي والحزبي، والنأي بهذه الهيئات عن التجاذبات السياسية.



وانتقدت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، تعليق نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات (المنتهية ولايته) باحدى الإذاعات الخاصة، على التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط، داعية إياه الى احترام مبدأ التحفظ وعدم إبداء رأيه وإن كان بصفته الشخصية.



كما استنكرت إمضاء عادل البرينسي عضو الهيئة أمس الإثنين، على "عريضة وطنية مفتوحة" بصفته اعلاميا، وإنزالها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، معتبرة أن عدم حيادية البرينسي تعد "خطأ جسيما" يوجب الإعفاء، كما ينص عليه الفصل 15 من القانون المنظم للهيئة.



وبينت أن إمضاء البرينسي على العريضة، يعتبرا "خروجا عن واجب الحياد والتحفظ، واصطفافا الى جانب دون آخر، وتعد على واجبات أعضاء مجلس الهيئة" التي نص عليها القانون المنظم لها في الفصل عدد 12.



