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اولمبياد طوكيو - وزن 62 كلغ - مروى العامري تنهزم في الدور ثمن النهائي

Publié le Mardi 03 Août 2021 - 09:05قراءة: 0 د, 17 ث
وات - انهزمت المصارعة التونسية مروى العامري امام السويدية هينا كاتارينا جوهانسون (1-5) في الدور ثمن النهائي لوزن 62 كلغ.

وكانت امال كبيرة معلقة على مروى العامري، صاحبة الميدالية البرونزية في العاب ريو 2016، للصعود على منصة التتويج في دورة طوكيو الا انها خسرت مباراتها الاولى امام السويدية التي انهزمت بدورها في الدور ربع النهائي امام اليابانية يوكاكو كاواي.



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