تأجيل دورتي مهرجاني قرطاج والحمّامات الدّوليّين

في إطار متابعة تطبيق مقتضيات الأمر الرّئاسي عدد 83 لسنة2021 والمؤرّخ في 30 جويلية 2021 والمتعلّق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد 19، وخاصّة منها المتعلّقة بمنع كافة التظاهرات والتجمّعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وتماشيا مع تطوّرات الظرف الصحّي والتدابير المتبعة للغرض، التأمت صباح اليوم الاثنين 02 أوت 2021 تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة السيد الحبيب عمّار جلسة عمل بحضور رئيس الدّيوان السيد يوسف بن ابراهيم والمديرة العامة للمصالح المشتركة السيدة شيراز سعيّد والمدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنّية السيد يوسف الأشخم والمدير الفني لمهرجان قرطاج الدولي السيد عماد العليبي ومدير عام المركز الثقافي الدّولي بالحمامات السيد لسعد سعيّد والمدير الفني لمرجان الحمامات الدّولي السيد كمال الفرجاني.



وقد تمّ إثر هذه الجلسة اتخاذ القرارات التّالية :



-تأجيل الدورتين 56 من مهرجاني قرطاج والحمامات الدّوليّين.

- إعداد برمجة ثقافية وفنّية متنوعة خارج إطار المهرجانين تجمع عددا هاما من الأسماء الفنية والعروض التونسية التي سيقع تقديمها في مستهلّ الموسم الثقافي الجديد وذلك مع مراعاة تطوّرات الوضع الصحّي.

-مواصلة التنسيق مع مصالح وزارة المالية قصد التعجيل بتنفيذ جملة من الإجراءات الاجتماعية المرافقة للفنانين والمبدعين والمشتغلين في المجال الثقافي عموما في ظلّ جائحة كورونا.

-تنظيم لقاء افتراضي خلال الأيام القادمة بمشاركة الفنانين والمبدعين والفاعلين في المجال الثقافي للنّظر في الإجراءات الإضافيّة التي سيقع اعتمادها لمساعدة الفاعلين الثقافيين وتخفيف وطأة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على الميدان الثقافي جرّاء تواصل تداعيات الجائحة.



