الكاتب محمد الساسي المنصوري متحدثا عن سيرته "من أيام المحتشد" : هي لبنة من لبنات مشروع كبير لعله يتحقق يوما ما

وات - يصنف أدب السجون ضمن أدب السيرة وهو يعبر عن الحراك الفكري والسياسي في مجتمع ما ، وقد ظهر هذا النوع من الكتابة بقوة في تونس بعد الثورة واكتشفه القراء من خلال كتابات عدد من الروائيين والكتاب من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر فتحي بلحاج يحيى وعبد الجبار المدوري وعمار الجماعي "الخال" وكذلك محمد الساسي المنصوري الذي حل ضيفا منذ أسبوعين على منصة منتدى حوار الثقافي تحت عنوان // نزيف النص بين لذة الوجع ولذة التطهر : قراءة في السرد التونسي المعاصر "من أيام المحتشد" للروائي التونسي محمد الساسي المنصوري أنموذجا// .



الرواية تنحو نحو النص الجامع وقد جاء في شكل حوار بين البطل الراوي وشيخ آت من بستان في الصحراء التونسية صنعته أيادي طلاب تم تجنيدهم عنوة . واستغرق السرد ليلة واحدة في رواية هي عبارة عن ومضة ورائية "فلاش باك" أو سفر عبر الزمان تم فيه سرد أحداث عاشها الكاتب على مدى 410 أيام في محتشد رجيم معتوق بالجنوب التونسي.



الحوار الافتراضي الذي جمع محمد الساسي المنصوري بعدد من القراء والباحثين والمهتمين بالأدب بصفة عامة وبالسرد التونسي على وجه الخصوص، يندرج ضمن منتدى حوار الثقافي وأداره الدكتور رضا كامل الموسوي المشرف على قسم الدراسات اللغوية ببيت الحكمة العراقي وهو "مؤسسة فكرية علمية عراقية تأسست سنة 1995 وتعنى بالبحوث والدراسات وتهتم بدراسة تاريخ العراق والحضارة العربية والإسلامية وتوظيف ذلك لصالح الحاضر والمستقبل وإرساء منهج الحوار بين الثقافات والأديان بما يسهم في ثقافة السلام وقيم التسامح الديني والتعايش بين الأفراد والجماعات".



محمد الساسي المنصوري لم يغص في تفاصيل روايته واعتبر أن "تلخيص النص الروائي هو قتل له"، ولكنه كشف عن بعض المسائل من بينها أن الشخصيات حقيقية واقعية وتحدث بحرقة وبمرارة كبيرة عما عاشه جزء من جيله خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وأعرب عن استيائه مما اعتبره "تفشي التفاهات وعدم اهتمام الإعلام بالقضايا الجادة". ولم يتردد في القول : "نحن نعيش في بلدان لا يحكمنا الحكام بل يتفننون في إرغامنا على الخضوع وكسر شوكتنا لأننا طلبنا الحرية".



واستحضر بعض ما عاشه مع بقية الطلبة في المحتشد الصحراوي فمن بين المجندين من توفي في الصحراء عطشا حين حاول الهروب، ومنهم من توفي والداه أو تزوج أقاربه دون أن يحضر لحظات السعادة أو الوداع الأخير وذلك بسبب منعهم من حقهم في الإجازات والزيارات أيضا.



ولكن رغم المرارة يقول المنصوري إنه يعيش اليوم على وقع "الحنين إلى تلك البيداء" التي جعلها الطلبة المجندون "جنة فيحاء" يزورها الناس اليوم للاستجمام وبعضهم يدرك تاريخ المكان والبعض الآخر يجهل ما عاشه طلبة ذات يوم هناك.



الحوار كان مناسبة لشرح بعض رموز الرواية للمشاركين في اللقاء عن بعد، ومثل فرصة قدم خلالها الكاتب رؤاه بخصوص جملة من المسائل منها غياب المرأة في الرواية وعدم البوح بأسماء الجلادين وأسباب ذلك.



واعتبر الكاتب أن الجلاد رغم بشاعة ما قام به إلا أنه "مكره على عمله ومغيب في وعيه" بحقيقة الأشخاص الذين يتعامل معهم ويذهب محمد الساسي المنصوري إلى حد اعتبار الجلاد "صورة مرضية لا بد من دراستها اجتماعيا" .



وفي إجابة عن تساؤلات بعض المتدخلين لم يتردد في الاعتراف بأن ما تضمنته هذه السيرة الروائية هو جزء هام مما أتاحت له الذاكرة استحضاره بعد نحو ثلاثة عقود مضيفا "هناك أشياء يخجل الإنسان من الحديث عنها" موضحا أن الحياء العربي الشرقي الريفي والأخلاقي يمنعه من ذكر عديد الأشياء الأخرى التي عاشها خلال فترة تجنيده في المحتشد زمن حكم "الزعيم" الحبيب بورقيبة.



وبين أن هذا السيرة الروائية ليست سوى لبنة من لبنات مشروع كبير لعله يتحقق يوما ما وهو أن يكتب الجميع عن المحتشد داعيا كل من عاش تلك التجربة الحياتية المريرة إلى توثيقها، ورغم قساوة ما عاشه إلا أنه يرى أن الحياة دون تجارب قاسية لا قيمة لها.



وفي السياق ذاته أكد الدكتور الموسوي على أهمية تحويل هذه السيرة الروائية الى سيرة تلفزية، وأكد على ضرورة أن يهتم الباحثون بمسألة الإبعاد القسري، التي عاشها طلبة في عديد البلدان العربية والأوروبية والبحث عن الأسباب السياسية والانثروبولوجية بعيدا عن إكراهات السلطة التي تحاول أن تؤدلج كل تحرك دون محاولة فهم الأسباب الحقيقية لتحركات الشعوب.



للتذكير فإن الكاتب محمد الساسي المنصوري أستاذ مبرز أول مميّز درجة استثنائية في اللغة والأدب والحضارة العربية بالمعاهد التونسية، وهو متحصل على جائزة " مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين" في الدراسات الأدبية سنة 2006 ، يكتب الرواية والسيرة الذاتية والسيرة الروائية. عاش تجربة التجنيد القسري زمن الحكم البورقيبي سنة 1986 نتيجة المشاركة في الاحتجاجات الطلابية بالجامعة، وقضّى قرابة سنة وشهرين بمعتقل " رجيم معتوق" التأديبي بأقصى الصحراء التونسية قرب الحدود الجزائرية. ثم أكمل دراسته الجامعية بعد إطلاق سراحه ونال الأستاذية ثم التبريز في الأدب واللغة والحضارة العربية سنة 2001.



صدر له "من أيام المحتشد" (سيرة روائية) سنة 2019 في طبعة أولى وسنة 2021 في طبعتها الثانية ونُفاضة الجراب (سيرة ذاتية) سنة 2020 في جزئها الأول بعنوان: أوجاع النشأة ودهشة الأسئلة.





