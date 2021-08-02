انطلاق عملية التلقيح بالعيادات الطبية والصيدليات الخاصة بصفة مجانية

إنتظم بمقرّ وزارة الصحة اليوم 02 أوت 2021 بإشراف وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي موكب إمضاء إتفاقية بين وزارة الصحة وكلّ من عمادة الأطباء وإتحاد أطباء الإختصاص للممارسة الحرة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة الوطنية للبيولوجيا التونسية والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة ونقابة أطباء الأسنان وعمادة أطباء الأسنان، إلى جانب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والغرفة الوطنية النقابية للموزعين بالجملة النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يتمّ بمقتضاها تمكين أطباء القطاع الخاص وأصحاب الصيدليات الخاصة من المساهمة في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من خلال تمكين المواطنين الراغبين في ذلك من تلقّي اللقاح المضاد لكوفيد-19 في العيادات الطبية والصيدليات الخاصة بصفة مجانية.



وينتظر أن تمكّن هذه الإتفاقية من التسريع في عملية تطعيم المواطنين لمحاصرة إنتشار وباء كورونا وبلوغ الأهداف المرسومة والمتمثلة في الوصول إلى تلقيح 50% من الشعب التونسي إلى غاية شهر أكتوبر المقبل.



وقد أعلن وزير الصحة بالنيابة عن تنظيم يوم وطني مفتوح يوم 8 أوت الجاري بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الأطراف المتداخلة وفي مقدّمتها إدارة الصحة العسكرية لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين بكامل تراب الجمهورية في وقت قياسي وفي أحسن الظروف.



