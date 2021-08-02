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اولمبياد طوكيو - امجد معافي يخوض لقاء التدارك لوزن 77 كلغ لمنافسات المصارعة الرومانية

Publié le Lundi 02 Août 2021 - 15:26قراءة: 0 د, 17 ث
يخوض المصارع التونسي امجد معارف غدا الثلاثاء (س 3) لقاء التدارك لوزن 77 كلغ لمنافسات المصارعة الرومانية ضد المصارع رفيق حسينوف من اذربيدجان.
وكان المصارع التونسي خسر اليوم الاثنين في الدور ثمن النهائي امام محمد اكزول (قيرغيزستان) الذي بلغ الدور النهائي.
وفي صورة فوز معارف في لقاء التدارك فانه سيواجه الارميني كاربات شاليان من اجل الميدالية البرونزية.


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