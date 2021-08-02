   Mayada - كان يا ما كان  

قرارات بتحجير السفر ضد 5 مديرين ومهندسين بالخطوط التونسية و"رمع" بشركة وساطة بالبورصة

Publié le Lundi 02 Août 2021 - 14:00قراءة: 0 د, 29 ث
وات - أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتاريخ 29 جويلية المنقضي، قرارات بتحجير السفر عن خمسة مديرين بالخطوط الجوية التونسية، ومهندسين اثنين بالخطوط الجوية التونسية الفنية، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القطب محسن الدالي.

وأوضح الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر هذه القرارات على خلفية تهم باستغلال الصفة لتحقيق منافع دون وجه حق والإضرار بالإدارة.

وأضاف أنه تم كذلك إصدار قرار بتحجير السفر عن رئيس مدير عام بشركة وساطة بالبورصة، من أجل اختلاس أموال عمومية مودعة بالخزينة العامة، وتحقيق منافع دون وجه حق، وإلغاء دين جبائي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230205



En continu

Toutes les news

الاثنين 02 أوت 2021 | 23 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:27 16:14 12:33 05:26 03:45
32°
31°% 58:الرطــوبة
تونــس24°
5.66 كم/س
:الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2438°-2643°-2933°-2633°-24
  • Avoirs en devises
    20484,1

  • (30 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30381 DT        1$ =2,77896 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juill)   1422,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة