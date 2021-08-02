وات - أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتاريخ 29 جويلية المنقضي، قرارات بتحجير السفر عن خمسة مديرين بالخطوط الجوية التونسية، ومهندسين اثنين بالخطوط الجوية التونسية الفنية، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القطب محسن الدالي.



وأوضح الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر هذه القرارات على خلفية تهم باستغلال الصفة لتحقيق منافع دون وجه حق والإضرار بالإدارة.



وأضاف أنه تم كذلك إصدار قرار بتحجير السفر عن رئيس مدير عام بشركة وساطة بالبورصة، من أجل اختلاس أموال عمومية مودعة بالخزينة العامة، وتحقيق منافع دون وجه حق، وإلغاء دين جبائي.





