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الانقطاع في توزيع مياه الشرب بعدد من أحياء ولايتي منوبة وتونس، ناجم عن عطب مفاجئ

Publié le Lundi 02 Août 2021 - 13:33قراءة: 0 د, 30 ث
كشفت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ان الاضطراب والانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من أحياء ولايتي منوبة وتونس، ناجم عن عطب مفاجئ طرأ على القناة الرئيسية للتوزيع قطر 600 مم على مستوى شارع الإستقلال بدوار هيشر بحي التضامن.

وتشهد أحياء خالد إبن الوليد والمنطقة الصناعية بقصر السعيد بولاية منوبة وحي فطومة بورقيبة بباردو وحي التحرير السفلي، بولاية تونس اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشرب منذ الساعة العاشرة من صباح الاثنين.

وحسب بلاغ اصدرته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، سيتم الإعلام لاحقا عن موعد استئناف التوزيع بصفة طبيعية بعد استكمال أشغال الحفر الجارية حاليا وتحديد مدة الإصلاح.




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