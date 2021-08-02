سليانة: تجميع 815 الف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد

وات - بلغت كميات الحبوب المجمّعة بولاية سليانة، منذ انطلاق موسم الحصاد الى غاية امس الأحد، ما يقارب 815 ألف قنطار موزعة بين 660 الف قنطار قمح صلب، و 60 ألف قنطار قمح لين، و95 ألف قنطار شعير، وفق ما أكده، اليوم الاثنين، رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة، محمد طاهر عزوز



و أضاف المتحدث ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن الكميات المنتجة من الحبوب للموسم الحالي بلغت مليونا و 900 ألف قنطار أي بنسبة 95 بالمائة من الكميات المقدرة والبالغة مليونا و978 ألف قنطار، معتبرا الموسم الحالي متوسطا اجمالا.



وأشار الى أنه تم وسق حوالي 375 ألف قنطار من الكميات المجمعة، منها 280 ألف قنطار قمح صلب، و 26 ألف قنطار قمح لين، و67 ألف قنطار شعير (مخصّصة للمخزون الاحتياطي من مادة الشعير)، مبرزا أن الكميات التي أحدثت فارقا على مستوى التجميع تتمثّل في كميات من الشعير تم بيعها خارج أطر التجميع.

وذكر عزوز، في سياق آخر، أن مصالح المندوبية بصدد قبول مطالب الاعتراض على الأسعار من قبل بعض الشركات حيث تم دراسة 12 مطلب اعتراض و العملية لاتزال متواصلة الى غاية نهاية الموسم، على حدّ قوله.

وكشف أنه تم الانطلاق في الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل من حيث تحديد حاجيات الجهة من كميات البذور، وقد تمت مراسلة الادارة العامة للانتاج الفلاحي في الغرض، وفق تأكيده.



