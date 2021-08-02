جامعة الجلود والاحذية تدعو مهنيي القطاع الى اعتماد نسب تخفيض اكثر من 20 بالمائة خلال "تخفيضات صيف 2021"

وات - دعت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مهنيي القطاع إلى التخفيض في الأسعار واعتماد نسب اكثر من 20 بالمائة التي وقع اقرارها خلال موسم التخفيضات الصيفية الذي ينطلق يوم 5 اوت 2021.





وقال رئيس الجامعة الوطنية للجلود والاحذية اكرم بلحاج، في تصريح ل- وات - ان الجامعة وجهت دعوة الى المهنيين على ان تكون الاستجابة الى طلب التخفيض اختياريا ويتماشى مع الظروف التي يمر بها كل تاجر.



وبين بلحاج في اجابته على سؤال حول ارتفاع اسعار بعض انواع الأحذية وتضاعف سعرها خلال صيف 2021 الى ان هذه النوعية من الاحذية تورد من الخارج وانه يتعين على التجارالذين يبيعونها الاستجابة الى القانون الجديد لتوريد الاحذية الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من 21 اوت 2021.





وتاتي دعوة الجامعة الوطنية للجلود والاحذية الى تخفيض الاسعار في اطار الاستجابة الى دعوة وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 28 جويلية 2021 الى المهنيين للتخفيض في الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس.



وحث سعيد خلال لقاء جمعه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ، تجار البيع بالجملة والتفصيل على "تخفيض الأسعار إلى أقل حد ممكن".



واعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات منذ يومين انه تقرر بطلب من المهنة ، انطلاق الدورة الصيفية لموسم التخفيضات بداية من 05 أوت 2021 ليمتد طيلة ستة أسابيع تنتهي بحلول 16 سبتمبر2021.



ودعت الوزارة المشاركين في موسم التخفيضات الى الالتزام بالتخفيضات المصرح بها والتي يجب ألا تقل عن نسبة 20 بالمائة والقيام بالإشهار على واجهات المحلات وبيانها حسب نظام التأشير الثنائي وتحديد المنتوجات المعنية بالتخفيض بصفة واضحة.



وحثت التجار المساهمين في هذه التظاهرة إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي من خلال إجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للقائمين بالبيع والحرفاء وقياس الحرارة بمداخل المحلات والفضاءات والأروقة التجارية وتوفير موزع معقم للأيادي بالمحلات واحترام التباعد الجسدي.



