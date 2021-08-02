اولمبياد طوكيو (كاياك) - المشاركة التونسية تتوقف عند الدور ربع النهائي

وات - خرجت التونسية خولة ساسي من الدور ربع النهائي لسباق 200م فردي سيدات ضمن منافسات الكاياك بعدما حلت في المركز السادس في المجموعة الثانية.

وكانت خولة ساسي بلغت الدور ربع النهائي باحرازها في الجولة التمهيدية المركز الخامس ضمن المجموعة الاولى.



كما توقفت مشاركة التونسي محمد علي مرابط في سباق 1000م فردي رجال عند الدور ربع النهائي بعد اكتفائه بالمركز الخامس والاخير في المجموعة الثالثة. وكان محمد علي مرابط تحصل في الجولة التمهيدية من التصفيات على المركز الخامس والاخير ايضا ضمن المجموعة الخامسة.



وفي منافاست زوجي سيدات، لقي الثنائي التونسي خولة ساسي وعفاف بن اسماعيل نفس المصير بخروجه من الدور ربع النهائي لسباق 500م بعد حلوله في المركز السادس ضمن المجموعة الاولى. وفي الدور التمهيدي، تحصلت ساسي وبن اسماعيل على المركز الخامس ضمن المجموعة الاولى.







