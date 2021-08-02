اولمبياد طوكيو (مصارعة رومانية) - التونسيان امجد معافي وهيكل عاشوري ينهزمان في الدور ثمن النهائي

وات - خسر التونسي امجد معافي امام القيرغستاني محمد اكزول 11-صفر يوم الاثنين في الدور ثمن النهائي لوزن 77 كلغ لمنافسات المصارعة الرومانية.



وتبقى مشاركة امجد معافي ضمن جولة التدارك للمراهنة على الميدالية البرونزية رهينة بلوغ محمد اكزول الدور النهائي.



وضمن المصارعة الرومانية ايضا، انهزم التونسي الاخر هيكل عاشوري في الدور ثمن النهائي امام البولوني ميخاليك تادوز 10-صفر في وزن 97 كلغ.

وبامكان هيكل عاشوري خوض جولة التدارك والمنافسة على الميدالية البرونزية اذا بلغ ميخاليك تادوز الدور النهائي.





