نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري إثر تعكّر حالته الصحية

جرى نقل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، رئيس حركة "النهضة"، مساء الأحد، إلى المستشفى العسكري في العاصمة، إثر تدهور في حالته الصحية ضمن تداعيات إصابته سابقا بفيروس "كورونا".



وقال وسيم الخضراوي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، في تصريح للأناضول، إن "الحالة الصحية لرئيس البرلمان تعكرت نتيجة آثار إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، ما استوجب نقله إلى المستشفى العسكري".



وأضاف أن "الأطباء بعد مباشرة حالة الغنوشي الصحية أكدوا أنه مازال يعاني من تداعيات كورونا".



وتابع أن "حالة رئيس البرلمان حاليا مستقرة، والأطباء أكدوا أن بإمكانه مغادرة المستشفى الليلة".



ومساء السبت، تم نقل الغنوشي إلى مصحة خاصة؛ إثر تدهور في حالته الصحية، وذلك لإجراء فحوصات ومعاينات، بحسب حركة "النهضة".



ومنتصف جويلية الماضي، أصيب الغنوشي بـ"كورونا"، وجرى نقله إلى مستشفى، ثم أُعلن لاحقا عن شفائه.



وفي وقت سابق الأحد، أعلن ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس النواب، عبر صفحته في "فيسبوك"، أن الغنوشي "لم ولن يفكر مطلقا في مغادرة البلاد"، نافيا صحة أنباء عن طلبه تلقي العلاج في الخارج.



