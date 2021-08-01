أولمبياد طوكيو: برشم يمنح قطر ثاني ذهبية مشاركة مع الإيطالي تامبيري في القفز العالي

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منح بطل العالم القطري معتز برشم بلاده ثاني ذهبية لليوم الثاني توالياً في أولمبياد طوكيو، عندما تشارك الأحد المركز الأول في القفز العالي مع الإيطالي جانماركو تامبيري.وبعد تجاوزهما علو 2.37 م في ظل مساواة تامة بالنجاح والإخفاق، خيّرهما الحكم بتشارك الذهبية أو خوض ملحق فاصل، ففضلا الاحتفال سوياً بالذهبية بحسب الاتحاد الدولي لألعاب القوى.وكان الربّاع فارس حسونة منح قطر أول ذهبية في تاريخها السبت في رياضة رفع الأثقال.وهذه أول مرّة منذ أولمبياد 1912 يتشارك فيها رياضيان في ألعاب القوى الميدالية الذهبية.وحل البيلاروسي ماكسيم نيداسيكو في المركز الثالث بنفس الارتفاع، لكن مع فارق المحاولات الفاشلة.وعزز برشم (30 سنة) رصيده من الميداليات، فأضاف ذهبية طوكيو إلى برونزية لندن 2012 وفضية ريو 2016 في أداء تصاعدي، بالإضافة إلى ذهبيتي المونديال في 2017 و2019.ويملك برشم، المولود في قطر من مهاجرين سودانيين، ثاني أعلى قفزة في التاريخ (2.43 م) بعد الرقم القياسي العالمي للكوبي خافيير سوتومايور (2.45 م) في 1993.