قيس سعيّد في علاقة بالهجرة غير النظامية: سيتمّ وضع حدّ لشبكات التّهريب

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الأحد 1 أوت 2021، على عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 ممنوحة لبلادنا من قبل الجمهورية الإيطالية.وأكد رئيس الدولة على أهمية هذا الدعم التضامني النبيل من الجمهورية الإيطالية والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والايطالي.وأكد رئيس الجمهورية على حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار.وجدّد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، محذرا من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا..وقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأحد إن هناك من يقايض الناس بصحّتهم للوصول الى مآرب سياسية، مردفا بالقول: "هؤلاءانتهى دورهم..".وأضاف قي سياق متصل "من يساوم ويتاجر بصحة المواطن ليس لهم مكان في الدولة في التونسية".وفي سياق اخر، اشار رئيس الجمهورية الى ما وصفه بمناورات، وقال إن من بين المناورات التي سيتم التصدي لها تلك المتعلقة بالهجرة غير النظامية، مشددا بالقول إنه سيتم وضع حد لشبكات التهريب، مذكّرا بما حصل في فيفري 2011. وقال متوعّدا: "كل سيتحمل مسؤوليته".