منوبة: انقطاع التيار الكهربائي أمس في أحياء بوادي الليل راجع إلى سقوط صاعقة على عمود كهربائي بمنطقة سيدي ثابت بأريانة (رئيس فرع الستاغ)

وات -

أفاد رئيس فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بمنوبة، زكرياء الخزري، اليوم الأحد، بأن انقطاع التيار الكهربائي ، أمس السبت، في عدد من الأحياء بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة، يرجع إلى سقوط صاعقة على عمود كهربائي بمنطقة سيدي ثابت من ولاية أريانة، فيما لم يعرف بعد سبب ضعف ضغط التيّار الكهربائي بمنازل دون اخرى في حي سكني بمعتمدية دوار هيشر، ما يتطلب دراسة وبرمجة اشغال صيانة خاصة، وفق تأكيده.واضاف، في تصريح لـ"وات"، ان انقطاع الكهرباء المسجل أيضا امس بعدد من الاحياء السكنية بمعتمديات منوبة، وطبربة، وبرج العامري، يعود الى حوالي 5 اعطاب بالاعمدة والاسلاك الكهربائية التي اضرت بها الرياح والعوامل المناخية.وأشار الى أن فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة قام بدعم فرق الاستمرار وجنّد 10 فرق صيانة توزعت على مختلف المعتمديات، والتي تمكّنت إلى وقت متأخر من مساء امس من إعادة الكهرباء لاغلب المناطق.هذا ومازالت الجهود متواصلة لإعادة النور الكهربائي في دوار هيشر والقيام بتدخلات الصيانة عند اي اعلام في الغرض، خاصة مع تسجيل ذروة في استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفق نفس المصدر.وكان عدد من المواطنين أطلقوا نداءات على صفحات التواصل الاجتماعي مطالبين بالاسراع باعادة التيار الكهربائي خاصة مع حاجة عديد مرضى "كوفيد" الماسة الى تشغيل مكثفات الاكسجين، ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.يذكر ان ولاية منوبة قد سجلت عشية امس كميات امطار أقصاها 12 مم بطبربة وادناها 4 مم بالجديدة وبرج العامري، وفق معطيات تحصلت عليها "وات" من المندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة.