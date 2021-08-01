اولمبياد طوكيو - مصارعة نسائية - زينب الصغير تخوض لقاء التدارك ضد التركية ياسمين ادار

وات - تخوض المصارعة التونسية زينب الصغير (وزن 76 كلغ)غدا الاثنين (س 3) مباراة التدارك ضد التركية ياسمين ادار.

وفي صورة فوزها في مباراة التدارك فانها ستواجه القرغيستانية ميديت كيزيي ايبيري من اجل الميدالية البرونزية.



وكانت الصغير انهزمت اليوم الاحد في الدور ثمن النهائي امام الامريكية ادلين ماريا غراي التي ستتبارى غدا مع الالمانية الين روتر فوكن في الدور النهائي.



