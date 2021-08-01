وحدات الحرس تحبط 11 عملية هجرة غير نظامية وتنقذ 188 مهاجرا من الغرق

أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط والساحل والجنوب، أمس السبت واليوم الأحد، 11 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وأنقذت 188 شخصا من الغرق، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم السبت.وذكر البلاغ أن من بين هؤلاء المهاجرين 56 شخصا من جنسيات دول إفريقية مختلفة، ومنهم ستة أشخاص مفتش عنهم، مؤكدة أنهم أن "تعمدوا عدم الامتثال وواصلوا الإبحار باتجاه الفضاء الأوروبي".كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس ورواد ونابل وقربة من إلقاء القبض على 15 شخصا داخل منازل مهجورة، "كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة"، حسب ذات المصدر.