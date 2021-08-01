سليانة: السيطرة على حريق بجبل سريو من معتمدية الكريب

وات -

تمكنت وحدات الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات بولاية سليانة، مساء أمس السبت، من إخماد حريق اندلع بجبل سريو من معتمدية الكريبوذكر مصدر مسؤول من الحماية المدنية صباح اليوم الأحد ل(وات) أن الحريق آتى على حوالي 15 هكتارا من الغابة الشعراء، وأضاف أنه تم اخماده في ساعة متأخرة نظرا لصعوبة التضاريسوكشف مصدر مسؤول من الحرس الوطني ل(وات) أن المتسبب في اندلاع الحريق، كهل يعاني من إضطرابات نفسية .